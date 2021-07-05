«Преступная оккупация»: в Эстонии потребовали от России «вернуть» территории

Эстонии с 10 августа начнутся выборы президента страны. Одним из утвержденных кандидатов стал Хенн Пыллуаас. Этот политик неоднократно утверждал, что Россия должна вернуть республике части Псковской и Ленинградской областей, так как это якобы эстонские территории. В своем суждении он основывается на Тартуском договоре, который был заключен в 1920 году. По мнению Москвы, соглашение утратило силу еще в 1940 году, когда республика стала частью СССР.

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Бывший спикер парламента Эстонии Эстонии Хенн Пыллуаас утвержден Консервативной народной партией страны (EKRE) официальным кандидатом в президенты республики. Именно он выступает против пограничного договора с Россией и требует, чтобы Москва вернула Таллину "аннексированные территории".

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На съезде партии, который состоялся 4 июня Пыллуаас вновь упомянул про эту конфликтную ситуацию. По его словам, до сих пор действует как Тартуский мирный договор (заключенный 101 год назад), так и указанная в документе государственная граница.

"Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", - уверен он.

В Москве не раз отмечали, что данный договор прекратил свое действие с момента вхождения Эстонии в СССР в 1940 году.

Выборы эстонского лидера пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала президента попытаются избрать парламентарии. Если у них это не получится, то власти созовут коллегию выборщиков, в которой состоят 107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента.

Что касается Тартуского мирного договора, который был заключен в 1920 году между Эстонией и Советской Россией, то по нему республике принадлежала часть Псковской губернии - Печорский район Псковской области - и территории на правобережье Нарвы - в настоящее время это территории в Ленинградской области. В 1944 году они были возвращены РСФСР. При этом в настоящее время между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы.

Пограничный договор был подписан в 2005 году, но Таллин в одностороннем порядке при ратификации документа включил в него преамбулу, в которой шла речь о Тартуском мирном договоре. Москва отозвала свою подпись после этого события.

В 2014 году стороны подписали новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В документах было указано, что стороны не имеют друг к другу территориальных притязаний. Бумаги должны быть ратифицированы парламентами обеих стран. В феврале этого года глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что в вопросе ратификации договоров требуется воля как республики, так и России.

"Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова. Далее важно, чтобы процесс шел рука об руку с российской стороной", - сказала она, выразив надежду, что Москва также заинтересована в этом.

Российский сенатор Алексей Пушков тогда в разговоре с "Газетой.Ru" заметил, что эстонский министр не уточнила, на каких условиях республиканские власти готовы сделать первый шаг.