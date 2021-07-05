Во время празднования дня независимости на пляже города Оушен-Сити в американском штате Мэриленд взорвалась фура, в которой находились фейерверки, предназначавшиеся для вечернего праздничного шоу. Видео появилось в социальных сетях.
Сообщается, что пиротехника загорелась при разгрузке из машины, причины неизвестны. Сотрудники, которые разгружали фейерверки получили лёгкие ожоги и от госпитализации отказались. На пляже никто не пострадал.
"Перед выгрузкой фейерверков начальство пожарной охраны обеспечило безопасную зону вокруг автомобиля и применило другие протоколы безопасности. Именно это позволило избежать травм", - заявил начальник пожарной службы.
Отмечается, что в качестве меры предосторожности запуск фейерверков во всём городе был отменён.