В Сирии обстреляли военную базу США

Военная база США , находящаяся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор , подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на директора медиацентра арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархада Шами.

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Он рассказал, что два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар, которое охраняют силы СДС.

По словам Шами, удар был нанесен с территории, где располагаются позиции проиранских группировок.

Он отметил, что среди членов «Сирийских демократических сил» никто не погиб.

Информации о жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.