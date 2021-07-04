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Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Газета.Ru
1 час назад
Военная база США, находящаяся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на директора медиацентра арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархада Шами.
В Сирии обстреляли военную базу США
Фото: ReutersReuters
Он рассказал, что два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар, которое охраняют силы СДС.
По словам Шами, удар был нанесен с территории, где располагаются позиции проиранских группировок.
Он отметил, что среди членов «Сирийских демократических сил» никто не погиб.
Информации о жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.
Сирийские гражданские активисты также заявили, что взрывы были слышны на нефтяном месторождении Эль-Омар, где также находится крупнейшая база международной коалиции, в результате взрыва снарядов, которые были запущены из пригорода населенного пункта Эль-Маядин к западу от реки Евфрат.
В мире,Russia Today,Дейр-Эз-Зор,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
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