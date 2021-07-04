В Сирии обстреляли военную базу США

Военная база США
, находящаяся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор
, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на директора медиацентра арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) Фархада Шами.
Он рассказал, что два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар, которое охраняют силы СДС.
По словам Шами, удар был нанесен с территории, где располагаются позиции проиранских группировок.
Он отметил, что среди членов «Сирийских демократических сил» никто не погиб.
Информации о жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.
Сирийские гражданские активисты также заявили, что взрывы были слышны на нефтяном месторождении Эль-Омар, где также находится крупнейшая база международной коалиции, в результате взрыва снарядов, которые были запущены из пригорода населенного пункта Эль-Маядин к западу от реки Евфрат.