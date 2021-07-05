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Белорусский премьер назвал сроки создания с РФ союзных программ

News.ruиещё 3
33 минуты назад
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован в ближайшие месяцы. В настоящее время Минск и Москва согласовывают технические моменты, отметил он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Белоруссия объявила о скором создании союзных программ с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой — председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован, — отметил белорусский премьер.
По его мнению, нынешние документы создадут «фактически новый план работы в рамках Союзного государства».
Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры, — пояснил Головченко.
Он добавил, что от союзных программ больше всего выиграют белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями.
Ранее стало известно: несмотря на то что Москва и Минск работают над созданием Союзного государства, Белоруссия является суверенной страной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Москва ждёт президента Белоруссии в Крыму, президент Путин будет рад принять там своего белорусского коллегу.
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