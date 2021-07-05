Белоруссия объявила о скором создании союзных программ с РФ

Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой — председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован, — отметил белорусский премьер.
Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры, — пояснил Головченко.