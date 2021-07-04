Вместе против санкций: Минск предложил Москве сотрудничество

По словам Кочановой, в Белоруссии "признательны россиянам за их поддержку в той непростой ситуации", в которой Белоруссия оказалась в прошлом году. "Да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны", - сказала спикер парламента. Она убеждена, что "добрые отношения и поддержка друг друга в этой ситуации должны быть более действенными".