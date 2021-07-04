В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Белоруссии считают, что Минску и Москве необходимо совместно противостоять санкциям

ТАСС
58 минут назад
Белоруссия и Россия совместными усилиями могут эффективнее противостоять внешним санкциям. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания (парламента) Белоруссии Наталья Кочанова в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Вместе против санкций: Минск предложил Москве сотрудничество
Фото: ТАССТАСС
"Форум регионов [Белоруссии и России] показал, мы услышали от российской стороны, это звучало в наших выступлениях, что мы должны вместе противостоять этим угрозам", - отметила она.
По словам Кочановой, в Белоруссии "признательны россиянам за их поддержку в той непростой ситуации", в которой Белоруссия оказалась в прошлом году. "Да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны", - сказала спикер парламента. Она убеждена, что "добрые отношения и поддержка друг друга в этой ситуации должны быть более действенными".
"Мы понимаем, что принятые когда-то решения о том, что мы должны быть вместе [создание Союзного государства], сегодня как никогда актуальны", - заявила Кочанова.
Она считает, что белорусской и российской сторонам надо инвентаризировать импорт, который поступает в Белоруссию и Россию.
"Может быть, нам надо где-то не конкурировать, а думать о том, как нам сегодня совместно на рынке производить то, что будет востребовано в России, в Беларуси", - отметила глава верхней палаты парламента Белоруссии.
В мире,Политика,Наталья Кочанова,ЕС,Москва,Россия,Минск,Беларусь,
200
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители