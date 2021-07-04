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При стрельбе в Техасе пострадали восемь человек

ИА Regnumиещё 3
1 час назад
В американском штате Техас неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщило местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на источники в полиции.
Неизвестные открыли стрельбу в Техасе
Фото: ReutersReuters
ЧП произошло в ночь на воскресенье, 4 июля, в одном из районов города Форт-Уэрт. По последним данным, в результате стрельбы пострадали восемь человек.
В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников. Мотивы нападавших также пока неизвестны.
Как передавало ИА REGNUM, 24 июня в американском городе Гленарден (штат Мэриленд) в результате стрельбы ранения получили не менее трёх человек.
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