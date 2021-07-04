Вице-премьер Словакии назвал «Спутник V» объектом «подлой пропаганды»

Напомним, что в Словакии применение «Спутник V» стартовало 7 июня. Запись желающих сделать прививку российской вакциной закончилась уже 30 июня. Желающих набралось более 15 000 граждан страны. Прививочная компания «Спутником V» закончилась столь быстро потому, что покупка не одобренного Евросоюзом
препарата вызвала недовольство ряда государственных деятелей, включая президента Словакии Зузаны Чапутовой. В результате последовавшего правительственного кризиса в республике Матовичу пришлось уйти с поста премьера-министра, став вице-премьером, министром финансов.