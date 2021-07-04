В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вице-премьер Словакии назвал «Спутник V» объектом «подлой пропаганды»

Елена Прошина
53 минуты назад
Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в Словакии превратили в объект подлой пропаганды. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер, министр финансов республики Игор Матович в эфире телеканала ТА-3.
Вице-премьер Словакии назвал «Спутник V» объектом «подлой пропаганды»
Фото: ТАССТАСС
«Подлая пропаганда против «Спутника V» стала причиной того, что им привилось меньше граждан Словакии, чем хотели. Это очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч человек, которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты», - заявил Матович.
Напомним, что в Словакии применение «Спутник V» стартовало 7 июня. Запись желающих сделать прививку российской вакциной закончилась уже 30 июня. Желающих набралось более 15 000 граждан страны. Прививочная компания «Спутником V» закончилась столь быстро потому, что покупка не одобренного Евросоюзом препарата вызвала недовольство ряда государственных деятелей, включая президента Словакии Зузаны Чапутовой. В результате последовавшего правительственного кризиса в республике Матовичу пришлось уйти с поста премьера-министра, став вице-премьером, министром финансов.
По данным словацкого Минздрава, Россия на данный момент уже выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V» в количестве 160 000 доз из 200 000 ранее поставленных республике.
В мире,ЕС,Словакия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители