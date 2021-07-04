Хотят уничтожить страну: Додон предупредил жителей Молдавии

Бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон на марше патриотов в Кишиневе призвал граждан оберегать республику от тех, кто намеревается ее «уничтожить», сообщает «Радио Sputnik».
В воскресенье поддерживающие избирательный блок «Коммунисты и социалисты» люди собрались у здания Академии наук в Молдавии, чтобы провести марш по центральной улице Кишинева. Во главе колонны шли лидер Соцпартии, сопредседатель блока Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный, руководитель Компартии, второй сопредседатель блока Владимир Воронин.
«Что будет после 11 июля: возьмут эти «желтые» (пропрезидентская партия «Действие и солидарность») контроль над парламентом и уничтожат страну или мы их остановим? Я думаю, что мы сможем их остановить», – подчеркнул, приветствуя собравшихся, Додон.
Экс-президент республики заверил, что приоритетами блока «Коммунисты и социалисты» являются сохранение государственности и веры, благосостояния и интересов людей, передает РИА Новости.