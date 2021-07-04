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Додон попросил жителей Молдавии не допустить «уничтожения страны»

Газета.Ru
1 час назад
Бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон на марше патриотов в Кишиневе призвал граждан оберегать республику от тех, кто намеревается ее «уничтожить», сообщает «Радио Sputnik».
Хотят уничтожить страну: Додон предупредил жителей Молдавии
Фото: ТАССТАСС
В воскресенье поддерживающие избирательный блок «Коммунисты и социалисты» люди собрались у здания Академии наук в Молдавии, чтобы провести марш по центральной улице Кишинева. Во главе колонны шли лидер Соцпартии, сопредседатель блока Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаный, руководитель Компартии, второй сопредседатель блока Владимир Воронин.
«Что будет после 11 июля: возьмут эти «желтые» (пропрезидентская партия «Действие и солидарность») контроль над парламентом и уничтожат страну или мы их остановим? Я думаю, что мы сможем их остановить», – подчеркнул, приветствуя собравшихся, Додон.
Экс-президент республики заверил, что приоритетами блока «Коммунисты и социалисты» являются сохранение государственности и веры, благосостояния и интересов людей, передает РИА Новости.
В мире,Владимир Воронин,Игорь Додон,РАН,РИА Новости,Кишинев,Молдова, Республика,
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