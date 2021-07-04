Остановить уничтожение страны: Додон обратился к жителям Молдовы

Жители Молдовы должны сохранить страну от тех людей, которые хотят ее уничтожить, заявил бывший президент республики Игорь Додон.Политик считает, что если 11 июля партия «Действие и солидарность» установит контроль над парламентом страны, то это может плохо закончиться. Но сейчас этому можно помешать.«Я думаю, что мы сможем их остановить», - заявил он на марше патриотов в Кишиневе.Додон признался, что главным приоритетом для его партии является сохранение государственности и благосостояние граждан, пишут РИА «Новости».