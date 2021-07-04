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«Сможем их остановить»: Додон попросил жителей Молдовы не допустить «уничтожения страны»

Русская Планета
1 час назад
Жители Молдовы должны сохранить страну от тех людей, которые хотят ее уничтожить, заявил бывший президент республики Игорь Додон.
Остановить уничтожение страны: Додон обратился к жителям Молдовы
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
Политик считает, что если 11 июля партия «Действие и солидарность» установит контроль над парламентом страны, то это может плохо закончиться. Но сейчас этому можно помешать.
«Я думаю, что мы сможем их остановить», - заявил он на марше патриотов в Кишиневе.
Додон признался, что главным приоритетом для его партии является сохранение государственности и благосостояние граждан, пишут РИА «Новости».
В мире,Игорь Додон,РИА Новости,Молдова, Республика,
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