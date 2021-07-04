"Подлая пропаганда": В Словакии поспорили о «Спутнике V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала в Словакии объектом «подлой пропаганды». Такое заявление в эфире телеканала ТА-3 сделал вице-премьер, министр финансов республики Игор Матович.

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По его словам, «подлая» пропаганда против «Спутника V» стала причиной того, что им привилось меньше словаков, чем хотели до начала пропагандистской кампании против препарата.

«Это очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч человек, которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты», — сказал Матович.

Он также отметил, что покупка республикой «Спутника V» имела смысл.

«Точно, это того стоило», — подчеркнул политик.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили «Газете.Ru», что «Спутник V» в Словакии столкнулcя с кампанией дезинформации и fake news. В РФПИ отметили, что Словакия выдвигала «безосновательные утверждения» в адрес «Спутника V», которые были опровергнуты дополнительным тестированием в сертифицированной в Европе лаборатории.

До этого стало известно, что Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы этой вакцины.