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Сербия и Венгрия достроили «Турецкий поток» в обход Украины

Ювелина Бернст
53 минуты назад
Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство газопровода между двумя странами в рамках проекта «Турецкий поток», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на национальное телевидение Сербии.
Сербия и Венгрия достроили «Турецкий поток» в обход Украины
Фото: Isa Terli/Anadolu Agency/Getty ImagesIsa Terli/Anadolu Agency/Getty Images
Первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию, минуя Украину, ожидаются с 1 октября. Гендиректор «Сербиягаза» Душан Баятович отметил, что Центральная Европа получит из России 15,75 млрд кубометров газа.
«Это значит, что мы видим конец этого проекта и вскоре начнется снабжение газом», - добавил председатель правления FGSZ Ференц Саболч, назвав стык двух трубопроводов на границе "золотым".
«Турецкий поток» заработал в январе 2020 года. Благодаря нему российский газ получают Турция, Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина. Ожидается, что к проекту присоединится Австрия.
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