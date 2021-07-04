Кипр охватил крупнейший за полвека пожар: апокалиптичные кадры

Он отметил, что правительство поможет пострадавшим и семьям погибших.

Пожар охватил почти 60 кв. км вокруг населенных пунктов в Лимассоле и Ларнаке. Погибли четверо египетских рабочих. Полностью уничтожены четыре деревни. Множеству людей пришлось накануне эвакуироваться.

В 1974 году на Кипр вторглись оккупационные турецкие войска. Аннексия привела к разделу острова. Север Кипра до сих пор незаконно контролируют турки-киприоты, которым в нарушение всех международных норм помогает Анкара.