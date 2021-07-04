Кипр охватил крупнейший за полвека пожар: апокалиптичные кадры

Власти Кипра назвали бушующий на острове пожар «самой страшной трагедией» после турецкой оккупации 1974 года. Об этом в воскресенье заявил президент страны Никос Анастасиадис, передает Cyprus Mail.
«Это трагедия, с момента турецкого вторжения в 1974 году мы не сталкивались ни с чем хулшим, - сказал Анастасиадис.
Он отметил, что правительство поможет пострадавшим и семьям погибших.
Пожар охватил почти 60 кв. км вокруг населенных пунктов в Лимассоле и Ларнаке. Погибли четверо египетских рабочих. Полностью уничтожены четыре деревни. Множеству людей пришлось накануне эвакуироваться.
Сейчас огонь частично контролируют спасатели, но власти обеспокоены возможной ветреной погодой.
Известно, что Кипр не может самостоятельно справиться с пожаром. Власти страны попросили помощи у Евросоюза и Израиля. На тушение вылетели самолёты из Греции и Италии.
В 1974 году на Кипр вторглись оккупационные турецкие войска. Аннексия привела к разделу острова. Север Кипра до сих пор незаконно контролируют турки-киприоты, которым в нарушение всех международных норм помогает Анкара.