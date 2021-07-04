Болгары посоветовали британцам поблагодарить русских за «пощаду»

Там также упоминается ситуация с британским эсминцем Defender. Отмечается, что одна из причин провокационных действий Великобритании – попытка вернуть себе статус морской державы.

Украинско-американские учения Sea Breeze-2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Они включают около 30 стран-участниц, что является рекордом за всю историю их проведения с 1997 года. В учениях принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 военных и других лиц.