Болгары посоветовали британцам поблагодарить русских за «пощаду»

«Во всем виновата неоимперская политика кремлевского режима, который не в состоянии обеспечить цивилизованное развитие собственной страны, но уже много лет терроризирует соседей», – сказано в публикации.
«И Москва, хочет она того или нет, должна будет считаться с этим, особенно раз она оккупант и агрессор», – пишет автор.
«Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и кваканье Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации», – высказался один из читателей.
«Статья юмористическая и забавная, не имеющая ничего общего с реальностью», - написал другой пользователь, отметив, что несмотря на действия НАТО, Крым «остается и останется» российским.