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Болгары посоветовали британцам поблагодарить русских за «пощаду»

Ювелина Бернст
21 минуту назад
На болгарском портале Факти был опубликован материал про обострение ситуации в Черном море, где сейчас проходят учения НАТО «Морской бриз», за которыми следят российские военные.
Болгары посоветовали британцам поблагодарить русских за «пощаду»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССПресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Издание отмечает, что данные учения представляют практически все континенты мира, что является признаком того, что Украину поддерживает «весь цивилизованный мир». Украина намерена «сделать Черное море безопасным для стран на всех континентах», пишет автор. Опасность же, по его мнению, представляет Россия.
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«Во всем виновата неоимперская политика кремлевского режима, который не в состоянии обеспечить цивилизованное развитие собственной страны, но уже много лет терроризирует соседей», – сказано в публикации.
Там также упоминается ситуация с британским эсминцем Defender. Отмечается, что одна из причин провокационных действий Великобритании – попытка вернуть себе статус морской державы.
«И Москва, хочет она того или нет, должна будет считаться с этим, особенно раз она оккупант и агрессор», – пишет автор.
При этом комментаторы статьи встали на сторону Москвы, считая, что действия британского эсминца скорее раздразнили, чем напугали Москву.
«Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и кваканье Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации», – высказался один из читателей.
«Статья юмористическая и забавная, не имеющая ничего общего с реальностью», - написал другой пользователь, отметив, что несмотря на действия НАТО, Крым «остается и останется» российским.
Провокация Лондона в Черном море уже была раскритикована британским журналистом Патриком Кокберном. Он отметил, что отправка эсминца Defender в российские территориальные воды является опасным символическим жестом. Если подобное повторится в будущем, то Москва не ограничится предупредительной стрельбой, а откроет огонь непосредственно по кораблю, считает эксперт.
Украинско-американские учения Sea Breeze-2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Они включают около 30 стран-участниц, что является рекордом за всю историю их проведения с 1997 года. В учениях принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 военных и других лиц.
В мире,НАТО,Россия,Украина,
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