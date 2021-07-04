На болгарском портале Факти появился материал, посвященный обострению ситуации в Черном море. Читатели портала, комментируя ситуацию с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма
, выразили мнения, что те, кто были на корабле, должны благодарить русских «за пощаду».
Однако среди читателей оказалось много сторонников России, которые не согласились с позицией автора и портала. Они отметили, что действия британского эсминца скорее раздразнили, чем напугали Россиию. «Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и квакание Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации у них остались друзья и родственники», – считает один из читателей.
Остальные напомнили, что автор – Марк Ольшевский, выступает на стороне Украины, и ожидать от него иного не стоило. «Статья юмористическая и забавная, не имеющая ничего общего с реальностью», – пишут болгарские читатели.
«Озеро Русское. Кто не понял, тот поймет. И традиционно трудным способом», – считает один из болгарских пользователей.
На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы
на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение
Запада к выбору крымчан.