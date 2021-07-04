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В Болгарии британских военных призвали поблагодарить русских за «пощаду»

Деловая газета "Взгляд"
22 минуты назад
На болгарском портале Факти появился материал, посвященный обострению ситуации в Черном море. Читатели портала, комментируя ситуацию с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, выразили мнения, что те, кто были на корабле, должны благодарить русских «за пощаду».
"Благодарите русских за пощаду": в Болгарии дали совет британским военным
Фото: ReutersReuters
В своей статье издание стоит на антироссийских позициях. Автор отмечает, что учения «Морской бриз» помогут становлению морского флота Украины. А во всем негативе якобы виновата Россия, передает «Московский комсомолец».
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Однако среди читателей оказалось много сторонников России, которые не согласились с позицией автора и портала. Они отметили, что действия британского эсминца скорее раздразнили, чем напугали Россиию. «Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и квакание Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации у них остались друзья и родственники», – считает один из читателей.
Остальные напомнили, что автор – Марк Ольшевский, выступает на стороне Украины, и ожидать от него иного не стоило. «Статья юмористическая и забавная, не имеющая ничего общего с реальностью», – пишут болгарские читатели.
«НАТО плывет ... но Крым остается российским и останется таковым!», – подчеркивается в комментарии.
«Озеро Русское. Кто не понял, тот поймет. И традиционно трудным способом», – считает один из болгарских пользователей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем «Дефендер» в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США.
Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.
На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.
В мире,Дмитрий Песков,Министерство обороны,НАТО,Московский комсомолец,Республика Крым,Россия,Болгария,Украина,
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