Любая администрация США будет играть против российско-германского сотрудничества в какой бы то ни было форме, будь то «Северный поток - 2» или другой проект, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Дональд Трамп вспомнил о том, что ему удалось приостановить строительство «Северного потока — 2» во время своего президентства. Тем самым Трамп очередной раз раскритиковал Джо Байдена , который заявил в мае текущего года, что введение новых санкций против российского газопровода не имеет смысла.

Тема «Северного потока — 2» стала беспроигрышной для критики

Во время митинга во Флориде Дональд Трамп подчеркнул, что прекратил строительство газопровода и назвал его «главным источником дохода» для России

Сюжет с «Северным потоком — 2» является удобным поводом для критики Байдена Трампом, который никак не может смириться с тем, что ему пришлось оставить Белый дом. Кроме того, бывший президент США не упускает возможности привлекать к себе внимание как к политику.

«Некоторая нелюбовь между Трампом и Байденом известна даже в Полинезии и на острове Фиджи. Два этих американских политика относятся друг к другу весьма сдержанно, - объясняет Николай Межевич. -

Если бы такое же значение в глазах американского около политического обывателя имел вопрос, предположим, экономической поддержки режима в ЦАР, то Трамп бы доказывал всему миру, а избирателям в США прежде всего, что он на этом направлении все делает хорошо и правильно, а Байден – плохо».

«Северный поток — 2», призванный обеспечить Германии прямые поставки российского газа, должны были достроить в 2019 году. Однако санкции против подрядчиков и партнеров проекта, введенные во время президентства Трампа, а затем и пандемия COVID-19, затормозили строительство.

«Газпром» уже завершил возведение первой нитки газопровода, сейчас там проводятся испытания по запуску газа. Вторую линию «Северного потока — 2» планируют достроить в августе или сентябре текущего года.

За проект неоднократно заступалась Германия, поскольку российский газ способен оказать стимулирующее действие как на экономику ФРГ, так и всего Евросоюза . Однако газопровод критикует Украина и отдельные страны-участницы ЕС. Для США тема «Северного потока — 2» стала одним из главных лейтмотивов антироссийской риторики.

«Пикировки между прошлым и действующим президентом США – абсолютно внутренние игры, которые не имеют никакого отношения к реальному международному проекту. Половина американских избирателей с трудом находят на карте Россию, с еще большим трудом – Германию, и совсем не знают, где именно находится сам газопровод. Их это не волнует, потому что общество в Штатах зациклено на собственных проблемах», - комментирует Межевич.

Сотрудничество Москвы и Берлина – боль для Вашингтона

Канцлер Германии Ангела Меркель , не раз подчеркивала, что вокруг проекта идет политическая борьба. При этом, ФРГ сделала выбор в пользу «Северного потока — 2», несмотря на критику со стороны стран Евросоюза, и намерена поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере, заявляла Меркель.

Та или иная форма экономического сотрудничества, не говоря уже про политическое, между Германией и Россией, укрепляет обе эти страны, считает Межевич. В англо-саксонском мире это никогда не вызывало положительных эмоций.

«Любая американская администрация будет играть против российско-германского сотрудничества в какой бы то ни было форме. Чем хуже будут отношения Москвы и Берлина, тем больше выпьют шампанского в Госдепе США и Белом доме.

Есть только одна форма сотрудничества, которая вызывает еще более лютую ненависть в Вашингтоне – российско-китайское», - подчеркнул Межевич.

По большому счету, США могли бы согласиться с некой Россией, которая варится в собственном соку на своей территории от Калининграда до Камчатки.