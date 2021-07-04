Появилось видео с пьяным Порошенко после матча Украины

В сети появилось видео, на котором бывший президент УкраиныПетр Порошенко с признаками алкогольного опьянения комментирует из фан-зоны проигрыш сборной Украины англичанам в четвертьфинале Чемпионата Европы.
Порошенко заявил, что он с национальной сборной в радости и поражении, и победы еще впереди.
«Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину», - отметил экс-президент.
Пользователи сети высказали мнение, что быть пьяным после такого разгромного поражения не зазорно.
«Ох и поболел, мужик... Завтра тоже болеть будет», - написал один из комментаторов.