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Появилось видео с пьяным Порошенко после матча Украины

Юрий Столбов
21 минуту назад
В сети появилось видео, на котором бывший президент Украины Петр Порошенко с признаками алкогольного опьянения комментирует из фан-зоны проигрыш сборной Украины англичанам в четвертьфинале Чемпионата Европы.
Порошенко заявил, что он с национальной сборной в радости и поражении, и победы еще впереди.
«Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину», - отметил экс-президент.
Пользователи сети высказали мнение, что быть пьяным после такого разгромного поражения не зазорно.
«Ох и поболел, мужик... Завтра тоже болеть будет», - написал один из комментаторов.
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