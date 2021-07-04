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Ходячие фабрики штаммов: Ученый «проехался» по непривитым от COVID-19

Ювелина Бернст
1 час назад
Невакцинированные люди не просто рискуют своим здоровьем: они представляют опасность для всех окружающих, заявил CNN Уильям Шаффнер, профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта.
Ходячие фабрики штаммов: Ученый «проехался» по непривитым от COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Американский ученый объяснил, что единственным источником новых вариантов COVID-19 служит тело инфицированного человека.
«Невакцинированные люди - потенциальные фабрики вариантов Чем больше невакцинированных людей, тем больше возможностей для размножения вируса», - утверждает Шаффнер.
Он отметил, что это может вызвать вариантную мутацию, которая в будущем станет еще более серьезной.
Таким образом, группы непривитых людей дают вирусу возможность не только распространяться, но и изменяться, говорится в материале.
По словам ученых, не распространяющиеся вирусы не могут мутировать. Современные вакцины хорошо защищают от всех вариантов коронавируса, но это может измениться в любой момент, сообщает телеканал. Поэтому врачи и представители общественного здравоохранения хотят, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию.
В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
В мире,CNN,
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