Ходячие фабрики штаммов: Ученый «проехался» по непривитым от COVID-19

Невакцинированные люди не просто рискуют своим здоровьем: они представляют опасность для всех окружающих, заявил
CNN Уильям Шаффнер, профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта.
Американский ученый объяснил, что единственным источником новых вариантов COVID-19 служит тело инфицированного человека.
«Невакцинированные люди - потенциальные фабрики вариантов Чем больше невакцинированных людей, тем больше возможностей для размножения вируса», - утверждает Шаффнер.
Он отметил, что это может вызвать вариантную мутацию, которая в будущем станет еще более серьезной.
Таким образом, группы непривитых людей дают вирусу возможность не только распространяться, но и изменяться, говорится в материале.
По словам ученых, не распространяющиеся вирусы не могут мутировать. Современные вакцины хорошо защищают от всех вариантов коронавируса, но это может измениться в любой момент, сообщает телеканал. Поэтому врачи и представители общественного здравоохранения хотят, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию.
В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».