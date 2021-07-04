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Отношение россиян к пандемии коронавируса поразило жительницу Японии

Елена Прошина
1 час назад
Впечатлениями о том, как в России борются с коронавирусом на бытовом уровне, поделилась Хироки Сэкинэ, жена японского журналиста, оказавшаяся с детьми в Москве в разгар пандемии COVID-19. Ее историю изложило издание Иносми.ru.
Отношение россиян к пандемии коронавируса поразило жительницу Японии
Фото: ТАССТАСС
Московский корреспондент телеканала Hokkaido Cultural Broadcasting заразился в России, а инфекцию у него выявили в Японии, куда он уехал в октябре прошлого года, временно оставив Москве жену с дочерью и сыном. Когда муж позвонил женщине из Японии и сообщил, что его кладут в больницу с подозрением на коронавирус, в московскую квартиру Хироки Сэкинэ пришел медработник делать ПЦР-тест.
Японку поразило, что пожилая женщина-врач не носила защитный комбинезон, однако спокойно вошла в квартиру к потенциальным больным ковидом. В своем рассказе Сэкинэ отмечает, что в России люди, в отличии от японцев, не любят пользоваться медицинскими масками.
«Когда я вижу россиянина, разговаривающего без маски, я инстинктивно увеличиваю социальную дистанцию, хотя такой необходимости и нет», – сообщает Сэкинэ.
Она также констатирует непоследовательность, которую власти России демонстрируют в борьбе с пандемией. По ее мнению, на фоне все более жестких ограничений с их стороны, граждане не чувствуют страха перед болезнью. У японки этот факт вызывает полное непонимание. Подобный настрой в обществе, по ее словам, делает перспективу заболеть COVID-19 гораздо более страшной, чем у нее на родине, хотя и она, и ее дети без серьезных проблем переболели им в Москве.
Кроме того, японка рассказала о том, что ей не понравилась в самоизоляции во время болезни. Прежде всего, она не поняла смысла в слежке за больными с помощью приложения в смартфоне. Основная же проблема в жизни самоизолированного, по ее словам, мусор, который постоянно накапливается из-за того, что нельзя выйти из квартиры. Просить соседей выносить его ей было неудобно.
«30-литровый мешок с каждым днем становился все больше, а запах отходов – все сильнее», – рассказала Хироки Сэкинэ.
В мире,InoSMI.Ru,Москва,Россия,Япония,
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