Отношение россиян к пандемии коронавируса поразило жительницу Японии

Впечатлениями о том, как в России борются с коронавирусом на бытовом уровне, поделилась Хироки Сэкинэ, жена японского журналиста, оказавшаяся с детьми в Москве в разгар пандемии COVID-19. Ее историю изложило издание Иносми.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Московский корреспондент телеканала Hokkaido Cultural Broadcasting заразился в России, а инфекцию у него выявили в Японии , куда он уехал в октябре прошлого года, временно оставив Москве жену с дочерью и сыном. Когда муж позвонил женщине из Японии и сообщил, что его кладут в больницу с подозрением на коронавирус, в московскую квартиру Хироки Сэкинэ пришел медработник делать ПЦР-тест.

Японку поразило, что пожилая женщина-врач не носила защитный комбинезон, однако спокойно вошла в квартиру к потенциальным больным ковидом. В своем рассказе Сэкинэ отмечает, что в России люди, в отличии от японцев, не любят пользоваться медицинскими масками.

«Когда я вижу россиянина, разговаривающего без маски, я инстинктивно увеличиваю социальную дистанцию, хотя такой необходимости и нет», – сообщает Сэкинэ.

Она также констатирует непоследовательность, которую власти России демонстрируют в борьбе с пандемией. По ее мнению, на фоне все более жестких ограничений с их стороны, граждане не чувствуют страха перед болезнью. У японки этот факт вызывает полное непонимание. Подобный настрой в обществе, по ее словам, делает перспективу заболеть COVID-19 гораздо более страшной, чем у нее на родине, хотя и она, и ее дети без серьезных проблем переболели им в Москве.

Кроме того, японка рассказала о том, что ей не понравилась в самоизоляции во время болезни. Прежде всего, она не поняла смысла в слежке за больными с помощью приложения в смартфоне. Основная же проблема в жизни самоизолированного, по ее словам, мусор, который постоянно накапливается из-за того, что нельзя выйти из квартиры. Просить соседей выносить его ей было неудобно.