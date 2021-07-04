Жительница Техаса приехала на парад на тракторе

В Техасе, во время празднования Дня Независимости, полиция арестовала пожилую женщину за участие в параде на тракторе, сообщает телеканал Fox News.

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61-летняя Лори Бостик за рулем трактора попыталась присоединиться к параду в городе Рокволл, однако ее практически сразу заметили полицейские и потребовали покинуть парадную колонну. Бостик отказалась подчиняться требованиям полиции, и правоохранителям пришлось применить силу.

При помощи патрульного автомобиля, трактор Бостик вытолкнули из колонны, после чего женщина потеряла управление и врезалась в забор, потеряв сознание.