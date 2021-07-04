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В Техасе арестовали пожилую женщину за участие в параде на тракторе

Газета.Ru
34 минуты назад
В Техасе, во время празднования Дня Независимости, полиция арестовала пожилую женщину за участие в параде на тракторе, сообщает телеканал Fox News.
Жительница Техаса приехала на парад на тракторе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
61-летняя Лори Бостик за рулем трактора попыталась присоединиться к параду в городе Рокволл, однако ее практически сразу заметили полицейские и потребовали покинуть парадную колонну. Бостик отказалась подчиняться требованиям полиции, и правоохранителям пришлось применить силу.
При помощи патрульного автомобиля, трактор Бостик вытолкнули из колонны, после чего женщина потеряла управление и врезалась в забор, потеряв сознание.
На фотографии видно, что она получила травмы после столкновения с забором на тракторе, однако неизвестно, насколько тяжелые. Бостик были предъявлены обвинения в уклонении от ареста, вмешательстве в процессию, хулиганстве и преступном причинении вреда чужому имуществу. Ранее в мае в Казани завели дело на пожилого мужчину, укравшего самокат для внука.
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