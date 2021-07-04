Депутат Рады: Зеленского украли и подменили на двойника

«Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!» — с иронией отметил парламентарий.
К своей записи Кива приложил видео из ранних выступлений будущего украинского лидера, в которых он рассуждает о взаимоотношениях между народами России и Украины и отмечает, что они понимают друг друга вне зависимости от языка.
Во время президентства Зеленский инициировал такие решения, как недавно принятыйВерховной радой закон о коренных народах Украины, в число которых не вошли русские, но отдельно прописаны сформировавшиеся на территории Крыма, такие как крымские татары, караимы и крымчаки.