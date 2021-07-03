Драки и воровство: россиян предостерегли от поездок в Абхазию

«Драки, воровство, преступления на сексуальной почве и просто бытовая грубость, к сожалению, становятся обыденностью для этого региона», — сообщил URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Он отметил, что Абхазия продолжает оставаться привлекательным туристическим направлением для Россиян. Отдыхающим нравятся невысокие, по сравнению с Краснодарским краем, цены и природные красоты этого региона.
«Туристы они и есть туристы. Они не отнимают рабочие места, они, наоборот, привозят деньги. Везде желательные люди. Есть какие-то единичные случаи, но они в любой стране есть», — рассказал Давыденко URA.RU.