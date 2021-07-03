Драки и воровство: россиян предостерегли от поездок в Абхазию

В июне СМИ сообщили, что российские туристы получили огнестрельные ранения во время стрельбы в абхазском городе Пицунда. Одному пострадавшему прострелили колено, а второму — ногу и таз. Стрельбу открыл житель Абхазии после того, как его попросили не приставать к девушкам, отдыхающем в ресторане «Апсны».