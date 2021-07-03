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Туроператоры раскрыли опасность популярного у россиян курорта

Ura.Ru
27 минут назад
Абхазия как туристическое направление становится небезопасным для российских граждан из-за повысившейся криминальной активности. Как рассказали URA.RU турэксперты, там учащаются случаи воровства и нападений на туристов.
Драки и воровство: россиян предостерегли от поездок в Абхазию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Драки, воровство, преступления на сексуальной почве и просто бытовая грубость, к сожалению, становятся обыденностью для этого региона», — сообщил URA.RU президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Он отметил, что Абхазия продолжает оставаться привлекательным туристическим направлением для Россиян. Отдыхающим нравятся невысокие, по сравнению с Краснодарским краем, цены и природные красоты этого региона.
С тем, что в Абхазии учащаются случаи криминала, не согласился заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. По его мнению, этот регион не опаснее Сочи и других курортов российского юга. Он отметил, что российские туристы сами порой ведут себя «не очень хорошо» — из-за чего у местных жителей могут возникнуть к ним вопросы.
«Туристы они и есть туристы. Они не отнимают рабочие места, они, наоборот, привозят деньги. Везде желательные люди. Есть какие-то единичные случаи, но они в любой стране есть», — рассказал Давыденко URA.RU.
В июне СМИ сообщили, что российские туристы получили огнестрельные ранения во время стрельбы в абхазском городе Пицунда. Одному пострадавшему прострелили колено, а второму — ногу и таз. Стрельбу открыл житель Абхазии после того, как его попросили не приставать к девушкам, отдыхающем в ресторане «Апсны».
В мире,Дмитрий Давыденко,Михаил Мальцев,Ростуризм,РИА Ura.ru,Абхазия,
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