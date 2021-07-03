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Япония припугнула США «новым Перл-Харбором» со стороны России

Елена Прошина
57 минут назад
Учения российского ВМФ в Тихом океане вблизи Гавайских островов должны вызывать настороженность и угрожают «новым Перл-Харбором». Такое мнение замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма приводит издание Daily Express.
Япония припугнула США «новым Перл-Харбором» со стороны России
Фото: ТАССТАСС
«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор. Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью», – заявил Накаяма.
Представитель японского Минобороны таким образом попытался провести аналогию между современными учениями военно-морских сил РФ и внезапной атакой японского флота в годы Второй мировой войны на американскую военно-морскую базу на Гаваях.
Кроме того, Накаяма призвал заокеанского союзника Японии проводить политику сдерживания в отношения Китая, который, как считает замглавы японского оборонного ведомства, координирует свою военно-морскую деятельность с Россией.
Напомним, что российское Минобороны ранее сообщало о первых в новейшей истории учениях судов Тихоокеанского флота РФ и авиации в 4500 миль от южной оконечности Курильских островов.
В мире,Министерство обороны,Россия,Япония,Соединенные Штаты,
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