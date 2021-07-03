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Израильское торговое судно атаковали в Индийском океане

Lenta.ru
13 минут назад
Израильское торговое судно было поражено неопознанным оружием в северной части Индийского океана. Об атаке сообщает издание Haaretz со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.
Израильское торговое судно атаковали в Индийском океане
Фото: Kim Hong-Ji / ReutersKim Hong-Ji / Reuters
По предварительным данным, после удара на судне возник пожар. Инцидент произошел, когда судно направлялось в ОАЭ из порта Саудовской Аравии.
Официального комментария Израиля не последовало. Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение.
В июне стало известно, что крупнейший военный корабль иранского ВМФ затонул в Оманском заливе после того, как загорелся при невыясненных обстоятельствах. Всей команде удалось сойти с борта невредимыми. Судно находилось на тренировочной миссии.
В мире,Происшествия,Газета "Гаарец",
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