Израильское торговое судно атаковали в Индийском океане

Израильское торговое судно было поражено неопознанным оружием в северной части Индийского океана. Об атаке сообщает издание Haaretz со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Kim Hong-Ji / Reuters

По предварительным данным, после удара на судне возник пожар. Инцидент произошел, когда судно направлялось в ОАЭ из порта Саудовской Аравии.

Официального комментария Израиля не последовало. Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение.