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Таджикистан впустил более 300 афганских военных, отступивших после боев с талибами

ТАССиещё 1
1 час назад
Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в субботу сообщило агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
300 афганских военных впустили в Таджикистан после боя с талибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его информации, пограничники Таджикистана, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор". В сообщении отмечается, что афганцы пересекли границу "после ожесточенного сопротивления [талибам], в целях сохранения личного состава".
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Как уточняет ведомство, в субботу в 18:00 (16:00 мск) осложнилась обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном. Районы были полностью захвачены боевиками, при этом в ходе боев талибы захватили "пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон".
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По данным ГКНБ, "обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем" пограничников Таджикистана.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность организации. По его словам, необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы. 1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса.
Вывод американских войск из Афганистана начался в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.
В мире,Талибан,НАТО,ИА "Ховар",Россия,Таджикистан,
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