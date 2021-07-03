300 афганских военных впустили в Таджикистан после боя с талибами

Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев с движением "Талибан" (запрещено в РФ ). Об этом в субботу сообщило агентство " Ховар " со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его информации, пограничники Таджикистана, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор". В сообщении отмечается, что афганцы пересекли границу "после ожесточенного сопротивления [талибам], в целях сохранения личного состава".

Видео дня

Как уточняет ведомство, в субботу в 18:00 (16:00 мск) осложнилась обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном. Районы были полностью захвачены боевиками, при этом в ходе боев талибы захватили "пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон".

«Бесславный уход»: США оставили Афганистан талибам

По данным ГКНБ, "обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем" пограничников Таджикистана.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность организации. По его словам, необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы. 1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса.