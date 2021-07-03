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Верховный суд Бразилии возбудил дело против президента Болсонару

Газета.Ru
1 час назад
Верховный суд Бразилии санкционировал уголовное расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару, который обвиняется в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины Covaxin. Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс».
Скандал с закупками вакцины: против президента Бразилии возбудили дело
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В решении, вынесенном в пятницу, 3 июля, судья Верховного суда Роза Вебер заявила, что материалы дела подкреплены недавними показаниями в комитете Сената, который занимается расследованием действий правительства в связи с пандемией COVID-19.
Прокуратура намерена выяснить, совершил ли Болсонару должностное преступление, когда не заявил в правоохранительные органы о предполагаемых нарушения в процессе закупки 20 млн доз индийской вакцины Covaxin. Вебер также не исключила возможности расследования других потенциальных правонарушений.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) вновь рассмотрит вопрос об одобрении использования российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V».
В мире,Генпрокуратура РФ,МВД,Бразилия,
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