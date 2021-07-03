Спасатель обнаружил тело дочери под обломками дома во Флориде

Вытащив девочку из-под завалов, отец завернул тело дочери в пальто и положил на носилки небольшой американский флаг. Безутешный отец, его брат и другие спасатели сопровождали тело, в то время как около 200 полицейских и пожарных выстроились в так называемую линию чести. "Мы можем подтвердить, что член нашей семьи спасателей потерял свою семилетнюю дочь в результате обрушения здания", - сказал Джозеф Захралбан, начальник управления пожарной охраны Майами. "Наши сердца и молитвы обращены к семьям, пострадавшим от этой ужасной трагедии", - заключил он. Спасатель и его брат днем и ночью были на месте трагедии в течение девяти дней в почти постоянных поисках семилетней девочки. По данным local10.com
, Стелла Каттаросси в момент обрушения находилась в квартире со своей матерью, бабушкой, дедушкой и тетей из Аргентины.