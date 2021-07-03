Спасатель обнаружил тело дочери под обломками дома во Флориде

В пятницу мэр округа Майами-Дейд приказал снести оставшуюся структуру Champlain Towers South, опасаясь, что она может обрушиться на находящиеся внизу спасательные бригады. Спасатели стремятся добиться прогресса до прибытия Шторм Эльзы, урагана со скоростью 120 километров в час, который потенциально может поразить Флориду в начале следующей недели.