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Спасатель обнаружил тело дочери под обломками здания во Флориде

Российская Газета
32 минуты назад
Спасатель обнаружил тело собственной дочери под обломками разрушенного здания Champlain Towers South во Флориде. Ужасное открытие произошло в пятницу, когда возобновились поисковые операции, которые были временно приостановлены из-за опасений нового обрушения.
Спасатель обнаружил тело дочери под обломками дома во Флориде
Фото: AP Photo/Lynne SladkyAP Photo/Lynne Sladky
Вытащив девочку из-под завалов, отец завернул тело дочери в пальто и положил на носилки небольшой американский флаг. Безутешный отец, его брат и другие спасатели сопровождали тело, в то время как около 200 полицейских и пожарных выстроились в так называемую линию чести. "Мы можем подтвердить, что член нашей семьи спасателей потерял свою семилетнюю дочь в результате обрушения здания", - сказал Джозеф Захралбан, начальник управления пожарной охраны Майами. "Наши сердца и молитвы обращены к семьям, пострадавшим от этой ужасной трагедии", - заключил он. Спасатель и его брат днем и ночью были на месте трагедии в течение девяти дней в почти постоянных поисках семилетней девочки. По данным local10.com, Стелла Каттаросси в момент обрушения находилась в квартире со своей матерью, бабушкой, дедушкой и тетей из Аргентины.
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Она была одной из двух жертв, извлеченных из-под обломков в пятницу, в результате чего число погибших достигло 22, а 126 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщает ВВС. 24 июня здание внезапно обрушилось. Причина обрушения пока остается загадкой. Должностные лица исследуют многие из местных многоэтажных домов на предмет структурных нарушений после частичного обрушения кондоминиума Champlain Towers South в Серфсайде. В январском отчете инспектора по безопасности, который проверял здание, говорится, что Crestview "небезопасен с точки зрения конструкции и электричества для длительного проживания", сообщает местный телеканал Miami Seven.
В пятницу мэр округа Майами-Дейд приказал снести оставшуюся структуру Champlain Towers South, опасаясь, что она может обрушиться на находящиеся внизу спасательные бригады. Спасатели стремятся добиться прогресса до прибытия Шторм Эльзы, урагана со скоростью 120 километров в час, который потенциально может поразить Флориду в начале следующей недели.
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