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Власти Литвы обвинили в наплыве мигрантов Александра Лукашенко

Говорит Москва
1 час назад
По словам премьера Ингриды Шимоните, президент Белоруссии ослабил контроль на границе в ответ на санкции Европейского союза.
Об этом пишет национальное агентство BNS. В материале указано, что за сутки в стране задержали ещё 116 нелегальных мигрантов. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ: граждане Гамбии, Индии и Пакистана, прорвавшиеся через белорусско-литовскую границу, оказывали сопротивление при задержании.
Накануне в республике был объявлен режим экстремальной ситуации. Приток иностранцев без разрешения на въезд с начала года вырос в 12 раз по сравнению с 2020 годом. С января в Литву пытались проникнуть 938 человек, указано в публикации.
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