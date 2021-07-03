Об этом пишет национальное агентство BNS. В материале указано, что за сутки в стране задержали ещё 116 нелегальных мигрантов. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ: граждане Гамбии, Индии и Пакистана, прорвавшиеся через белорусско-литовскую границу, оказывали сопротивление при задержании.

Накануне в республике был объявлен режим экстремальной ситуации. Приток иностранцев без разрешения на въезд с начала года вырос в 12 раз по сравнению с 2020 годом. С января в Литву пытались проникнуть 938 человек, указано в публикации.