Британская ведущая дерзко пошутила в эфире про форму сборной Украины

«Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я», — сказала Кейт Гэрруэй.
«Не удивлюсь, если Украина попросит премьер-министра принести официальные извинения за ее комментарии, оскорбляющие Украину», - написал один из них.
«Люблю Кейт, но она была откровенно грубой с послом. «Пятно» на рубашке? Это карта его страны! Шутка зашла слишком далеко», - выразил общее настроение комментаторов один из них.