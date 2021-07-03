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Британская ведущая дерзко пошутила в эфире про форму сборной Украины

Елена Прошина
39 минут назад
Ведущая популярного британского телешоу «Доброе утро, Британия!» Кейт Гэрруэй пошутила про изображение карты Украины на форме сборной страны по футболу с пятном от грязи.
«Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я», — сказала Кейт Гэрруэй.
Шутка Гэрруэй сильно развеселила ее коллегу, который, впрочем, попросил ее быть "полегче" с формой национальный сборной. Примечательно, что студии также присутствовал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, который воспринял шутку стоически.
Британцы в соцсетях, в целом, не оценили юмор телеведущей и осудили ее.
«Не удивлюсь, если Украина попросит премьер-министра принести официальные извинения за ее комментарии, оскорбляющие Украину», - написал один из них.
Более грубые граждане сравнили с грязными тряпками мозги в голове Кейт Гэрруэй.
«Люблю Кейт, но она была откровенно грубой с послом. «Пятно» на рубашке? Это карта его страны! Шутка зашла слишком далеко», - выразил общее настроение комментаторов один из них.
В мире,Видео,Вадим Пристайко,Украина,
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