В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от COVID

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Таджикистане для совершеннолетних граждан стала обязательной. Такое решение принял республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса, его текст опубликован в субботу на сайте государственного информагентства " Ховар ".

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"Вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет", - указано в решении штаба.

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Отмечается, что для иммунизации граждане должны обратиться к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства, где пройдут вакцинацию на бесплатной основе. Вместе с тем гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана из-за рубежа, штаб рекомендует тестирование на коронавирус и 10 суток в домашней изоляции, независимо от результата теста.

Кроме того, в связи с новой волной коронавируса в странах региона и мира штаб призывает население к строгому соблюдению правил личной и общественной гигиены, социальной дистанции в транспорте и общественных местах и обязательному ношению масок. Также в настоящее время из-за высокого риска распространения и передачи коронавируса гражданам республики настоятельно рекомендуется проводить массовые мероприятия, свадьбы и торжества с ограниченным количеством приглашенных.

Иммунизация в стране

Первый этап иммунизации от коронавируса приоритетных групп населения Таджикистана, куда вошли медработники, преподаватели и лица старше 60 лет, начался 23 марта 2021 года. С 25 мая стартовал второй этап вакцинации с включением регионов. Иммунизация проводилась вакциной компании AstraZeneсa индийского производства, которую республика получила в объеме 192 тыс. доз в рамках механизма COVAX, и препарата CoronaVac производства китайской компании Sinovac Research & Development. До настоящего времени вакцинация в стране была добровольной. По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана на 2 июля 2021 года, в стране вакцинировались более 280 тыс. человек.

О новой вспышке инфекции штаб по усилению противоэпидемических мер и предотвращению распространения коронавируса сообщил 21 июня 2021 года, с того дня Минздрав ежедневно сообщает о новых случаях заражения инфекцией, накануне в штабе сообщили о двух умерших от COVID-19. До этого с января 2021 года новые случаи инфицирования в стране не выявлялись. Основной причиной новой волны распространения вируса специалисты назвали отказ от использования масок, несоблюдение определенных сроков изоляции граждан, вернувшихся из-за границы, и других рекомендуемых мер.