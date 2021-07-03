Лукашенко призвал не допустить переписывания истории ВОВ

По его словам, «нет более ценного и дорогого подарка», чем победа в Великой Отечественной войне.

Он также добавил, что нынешнее поколение не смогло преподнести «заблудшим» и иностранцам сущность победы и не добились, чтобы они ценили эту победу и белорусов, которые «подарили им жизнь».