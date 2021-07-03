ВОЗ: Евро-2020 приведет к третьей волне коронавируса

Чемпионат Европы был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Большинство матчей турнира прошли на аренах с 20% заполняемостью. При этом на «Пушкаш Арене» в Будапеште ограничений не было, и на матчи в Венгрии могли прийти до 61 тыс. человек.