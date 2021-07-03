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В ВОЗ заявили о неизбежности третьей волны коронавируса из-за Евро

Газета.Ru
21 минуту назад
Старший офицер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд заявила, что скопление людей в городах-хозяевах чемпионата Европы — 2020 привел к увеличению числа новых случаев заболевания коронавирусом.
ВОЗ: Евро-2020 приведет к третьей волне коронавируса
Фото: ReutersReuters
Представитель организации считает, что отсутствие ограничений в отношении болельщиков приведет к новой волне пандемии.
«Нам нужно смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно смотреть, как люди туда добираются, как едут в многолюдных колоннах автобусов. Когда они покидают стадионы, то идут в переполненные бары и пабы», — цитирует Смоллвуд Inside the Games.
Чемпионат Европы был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Большинство матчей турнира прошли на аренах с 20% заполняемостью. При этом на «Пушкаш Арене» в Будапеште ограничений не было, и на матчи в Венгрии могли прийти до 61 тыс. человек.
На прошлой неделе правительство Великобритании утвердило, что на полуфинальные матчи и финал допустят более 60 тыс. болельщиков.
В мире,ВОЗ,
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