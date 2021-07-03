Маврикий откроется для туристов

Вместе с тем путешественники, которые не привились от COVID-19, будут отправляться на двухнедельный карантин по прибытию в Маврикий. Все въезжающие в страну лица обязаны предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, который был проведен не позднее пяти-семи дней до вылета.