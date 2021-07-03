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Власти Маврикия откроют страну для туристов

ИА Regnum
18 минут назад
Решение открыть доступ для туристов с 15 июля приняли власти Маврикия, 2 июля сообщило на своем сайте управление по развитию туризма этой страны (MTPA).
Маврикий откроется для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вместе с тем путешественники, которые не привились от COVID-19, будут отправляться на двухнедельный карантин по прибытию в Маврикий. Все въезжающие в страну лица обязаны предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, который был проведен не позднее пяти-семи дней до вылета.
MTPA также составило и опубликовало список разрешенных для посещения курортов, которые отнесены к безопасным с точки зрения пандемии.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Россия объявила о возобновлении авиасообщения с десятью странами, включая Маврикий.
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