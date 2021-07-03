Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут, США), вновь испытывает проблемы с зубами, однако его жалобы игнорирует руководство пенитенциарного учреждения. Об этом сообщила ТАСС в субботу жена летчика Виктория Ярошенко.
"Константин просит, чтобы ему наконец начали лечить зубы, потому что они болят все больше и больше, но реакции со стороны руководства тюрьмы нет", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что сильнее всего болят два зуба.
О ситуации Ярошенко проинформировал адвоката Алексея Тарасова, добавила жена россиянина. Защитник пообещал сделать все возможное для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Ранее россиянин уже жаловался на сильные зубные боли. Кроме того, по словам его супруги, летчик испытывает проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина систематически игнорируют.
Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
В конце мая семья Ярошенко написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой о помиловании. Известно, что письмо поступило в Белый дом, став третьим прошением о помиловании, направленным семьей Ярошенко высшему руководству США.