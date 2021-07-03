Ранее россиянин уже жаловался на сильные зубные боли. Кроме того, по словам его супруги, летчик испытывает проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина систематически игнорируют.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.