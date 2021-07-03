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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Во всем мире по состоянию на 2 июля зарегистрирован 182 319 261 случай коронавирусной инфекции, за минувшие сутки 361 149 заболевших COVID-19.
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Фото: EPAEPA
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 954 324. Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.
Так, в Соединенных Штатах с начала пандемии зафиксирован 33 343 961 случай COVID-19, из них 599 680 — с летальным исходом. В Индии 30 458 251 заболевший и 400 312 скончавшихся, в Бразилии — 18 557 141 и 518 066 соответственно.
Ранее в ВОЗ заявили, что мир достиг крайне тревожной стадии пандемии коронавируса из-за распространения более заразных вариантов этого вируса, таких как "дельта" — индийского штамма.
В мире,ВОЗ,
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