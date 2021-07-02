Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы "Спутник V"

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не определилось со статусом "Спутника V", в Словакии произошел правительственный кризис, в результате которого со своего поста ушел премьер-министр Игорь Матович.