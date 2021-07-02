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Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы "Спутник V"

Газета.Ruиещё 1
21 минуту назад
Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила представитель минздрава Зузана Элиашова, передает РИА "Новости".
Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы "Спутник V"
Фото: ReutersReuters
"Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V". Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины - $9,95 за одну дозу", - сказала она.
Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не определилось со статусом "Спутника V", в Словакии произошел правительственный кризис, в результате которого со своего поста ушел премьер-министр Игорь Матович.
В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что из-за нарушений контракта просил вернуть партию российского лекарства "Спутник V". В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах.
При этом разработчики вакцины были не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку препарата. В июне Словакия отказалась от новых закупок "Спутника V".
В мире,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,Россия,Словакия,
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