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Макрон: Франция заинтересована в доверительных отношениях ЕС с Россией

RT на русскомиещё 7
24 минуты назад
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж заинтересован в том, чтобы между Россией и Евросоюзом были установлены доверительные отношения.
Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте Елисейского дворца коммюнике по итогам телефонных переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским союзом и Россией», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в рамках переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия России и Франции в международных делах.
В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,Россия,Франция,
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