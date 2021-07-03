Пытаются отвлечь от репрессий: США обвинили Белоруссию

По словам Николенко, политика Украины «направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права».

Высказанные Лукашенко обвинения в контрабанде оружия в МИД Украины назвали «абсурдными». «Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не собирается этого делать в будущем», – заявил Николенко. По его словам, в Киеве «ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности».