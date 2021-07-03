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США обвинили власти Белоруссии в попытке отвлечь внимание от репрессий

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
23 минуты назад
Решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа, заявил высокопоставленный представитель американской администрации Reuters.
Пытаются отвлечь от репрессий: США обвинили Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Похоже, режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», – приводит ТАСС слова представителя администрации США.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Соединенных Штатов на решение Лукашенко полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего через границу большого количества оружия.
«За последние несколько недель мы ввели ряд санкций [в отношении Белоруссии] в координации с европейскими партнерами. Я не видела этих сообщений до брифинга, я поговорю с нашей командой по национальной безопасности», – сказала Псаки.
В МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. «Закрытие границы с Белоруссией пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ», – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию УНН.
По словам Николенко, политика Украины «направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права».
Высказанные Лукашенко обвинения в контрабанде оружия в МИД Украины назвали «абсурдными». «Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не собирается этого делать в будущем», – заявил Николенко. По его словам, в Киеве «ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности».
Накануне Лукашенко заявил о планах террористов взорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенный в городе Вилейка Минской области Белоруссии.
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