Пока вы не уснули: Кремль назвал способ избежать локдауна в России

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«Шпионаж» против НАТО: Албания обвинила Россию

Полиция Албании предоставила прокуратуре документы для расследования в отношении россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова. Они посетили страну в ходе учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в том, что они занимались сбором информации. Под подозрение попали и граждане Чехии . Пятеро чехов въехали в Албанию 1 мая, до старта учений, они пробыли на территории государства десять дней.

"Это не обсуждается": Песков о введении локдауна в России

Введение локдауна в России не обсуждается, чтобы так было и в будущем, следует привиться от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Про локдаун уже говорил президент страны Владимир Путин. Никто не желает никаких локдаунов, и да, это даже не обсуждается. И чтобы не нужны были такие обсуждения и впредь, нам всем нужно привиться как можно быстрее", - уточнил Песков.

Ранее в пятницу столичные власти поставили точку в вопросе введения локдауна. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на это пойдут только в качестве крайней меры борьбы с распространением COVID-19.

Суд арестовал Виктора Батурина

Арест бизнесмена продлится до 1 сентября. Его адвокаты просили суд о домашнем аресте или запрете определенных действий. Батурин - брат бизнесвумен Елены Батуриной , вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова . О новом деле против него стало известно 1 июля. В новом обвинении речь идет о событиях 2011 года, связанных с правами на акции компании «Интеко» и конфликтом Батурина с сестрой. Однако фабула дела против бизнесмена не раскрывается.

Впервые гражданина-банкрота лишили единственного жилья

Аркадий Поторочин с долгами в 21,4 млн рублей был признан банкротом в мае 2018 года. Он просил исключить квартиру площадью более 147 кв. м из конкурсной массы как единственное жилье. Однако кредиторы выступили за замену пятикомнатной квартиры мужчины на однокомнатную площадью около 32 кв. м. из-за того, что должник не был женат и не имел иждивенцев. Пятикомнатное жилье было продано за 8,25 млн рублей при начальной стоимости в 9,1 млн рублей.

Масштабный сбой: На «Госуслугах» образовалась очередь

Сайт Госуслуг при попытке зайти сообщал, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек и ставил посетителя в очередь на вход. Нагрузка на «Госуслуги» резко возросла на фоне начала единовременных выплат родителям школьников, а также новых выплат беременным и воспитывающим детей в одиночку. Кроме того, на Госуслугах проводится запись на вакцинацию от COVID-19, которая стала обязательной для ряда граждан в некоторых регионах России.

В ЦБ рассказали об изображениях на новых банкнотах

С большой долей вероятности на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей можно будет увидеть Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: собор Александра Невского , Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А модифицированная банкнота в 5000 рублей может быть украшена екатеринбургской Плотинкой (Плотина Городского пруда на реке Исеть) и Домом Севастьянова. В числе популярных вариантов также оказались Нижегородский Кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом, памятник Валерию Чкалову

"По-деловому решим": Черчесов ответил на вопрос об отставке

Главный тренер сборной России в ходе пресс-конференции высказал мнение, что должность, которую он занимает, - «государственная».

«Я солдат своей страны, мне дали задачу, я ее выполняю. Уже пять лет», - пояснил он.

Черчесов также призвал всех «успокоиться и выдохнуть», подчеркнув, что «детального разбора с его руководителем по поводу чемпионата Европы пока не было».

Умер народный артист России Николай Сличенко

Причина смерти народного артиста СССР не раскрывается. Сличенко был художественным руководителем единственного в мире цыганского театра "Ромэн". Он сыграл свыше 60 ролей и получил роли в десятках художественных и телевизионных фильмах. В том числе, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.

«Тут пахнет уголовщиной»: в РФС высказались о скандале с оскорблением Касаткиной

Теннисистка Дарья Касаткина выложила в Instagram скриншот комментариев Хубулова , который, используя ненормативную лексику, осудил ее за проигрыш во втором круге Умблдона. Спортсменка объяснила такую реакцию проигранной ставкой. В футбольном клубе принесли официальные извинения теннисистке, ее семье и болельщиком и пообещали, что поведение Владимира Хубулова станет предметом разбирательства.

«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский высказался о состоянии МакSим

«Давайте будем честны: я прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет», - отметил Красовский.