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Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

Lenta.ru
57 минут назад
Правительство Литвы ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые из стран Ближнего Востока попадают в Прибалтику через Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс».
Литва заявила о наплыве мигрантов из Белоруссии
Фото: ReutersReuters
Главой по экстремальной ситуации назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.
За прошедшие сутки Служба охраны госграницы Литвы задержала 150 нелегалов. Это число почти в три раза превышает прежние суточные рекорды.
Ранее ввести режим экстремальной ситуации просили пограничники. По их данным, за весь прошлый год в стране было выявлено около 70 нелегальных мигрантов, а с начала этого года их насчитывается уже 800. В основном это граждане Ирака, Ирана и Сирии.
Сейчас для мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них порядка 500 уже заняты.
В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перестать сдерживать поток наркотиков и нелегальных мигрантов, которые попадали в Европу через Белоруссию. В ответ на это министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу.
В мире,Габриэлюс Ландсбергис,Александр Лукашенко,Литва,Беларусь,
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