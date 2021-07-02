Экс-министр Украины предрек проблемы с газом в стране

«У нас половина газа — это украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам приходится у кото-то закупать. И каково придется нашему бизнесу, нашим местным бюджетам, на которые это все повесят? В настоящее время ответа на эти вопросы нет», — подчеркнул Кучеренко.
«Безусловно, потеря доходов от транзита стала бы болезненной для нашего бюджета, но потеря очень значимого инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, более существенная», — отметил Кулеба.