Экс-министр Украины предрек проблемы с газом в стране

Ранее появилась информация, что украинская газотранспортная система в ближайшие годы будет переживать непростые времена. Об этом сообщил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил Россию в том, что страна якобы на протяжении многих лет предпринимала попытки дискредитировать Украину как «надежного партнера» по транзиту газа, а в настоящее время хочет «обойти» ее с помощью «Северного потока — 2».