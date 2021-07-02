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Экс-министр Украины предрек проблемы с газом в стране

Мария Иванова
1 час назад
Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко предположил, что предстоящей зимой государство ждут большие проблемы из-за газа. Об этом он говорил в эфире телеканала «Первый независимый».
Экс-министр Украины предрек проблемы с газом в стране
Фото: ТАССТАСС
По словам Кучеренко, «Газпром» в настоящее время не поставляет в Европу такие объемы газа, чтобы можно было заполнить хранилища, которые будут использоваться зимой. Он рассказал, что европейцы уже в панике: цены на газ высокие, а власти Украины даже не думают о предстоящем зимнем сезоне.
«У нас половина газа — это украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам приходится у кото-то закупать. И каково придется нашему бизнесу, нашим местным бюджетам, на которые это все повесят? В настоящее время ответа на эти вопросы нет», — подчеркнул Кучеренко.
Ранее появилась информация, что украинская газотранспортная система в ближайшие годы будет переживать непростые времена. Об этом сообщил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил Россию в том, что страна якобы на протяжении многих лет предпринимала попытки дискредитировать Украину как «надежного партнера» по транзиту газа, а в настоящее время хочет «обойти» ее с помощью «Северного потока — 2».
«Безусловно, потеря доходов от транзита стала бы болезненной для нашего бюджета, но потеря очень значимого инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, более существенная», — отметил Кулеба.
Он также добавил, что Киев предпринимает множество усилий для превращения Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности».
В мире,Алексей Кучеренко,Газпром,Украина,
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