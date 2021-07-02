Штамм «дельта» захватит Европу через два месяца

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Эпидемиолог из Литвы Дайва Размувене предупредила, что через два месяца штамм коронавируса «Дельта», более заразный и более опасный, способен охватить всю Европу. Об этом сообщает Delfi.

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«Конечно, мы не хотим пугать общество, но люди должны знать, что сейчас быстро распространяется штамм «дельта», им можно легко заразиться. И прогноз такой, что за июль-август этот штамм охватит всю Европу. Пока мы не знаем все его особенности, это рискованно», - подчеркнула Размувене.

Она добавила, что ее пугают забитые туристами самолеты, которые отправляются из Литвы в другие страны. Вирусолог Саулюс Чаплинскас посоветовал жителям страны вообще не ездить за рубеж в этом году, даже тем, кто получил прививки.

Россия, НАТО и Байден: очаровать и начать войну

Шведское издание Proletären рассказало , что США снова сбросили бомбы на Ирак и Сирию, а приказ об этом поступил от президента Джо Байдена , «того самого, который очаровывал членов НАТО на недавнем саммите».

Генсека НАТО Йенса Столтенберга Байден поблагодарил за «невероятное руководство» альянсом, а Столтенберг в ответ рассказал об отношениях с Россией, которые оказались на худшем уровне со времен холодной войны. Proletären отмечает, что НАТО пытается изобразить Россию в качестве серьезнейшей угрозы мировой безопасности, хотя именно США нарастили свой военный бюджет на 7,5 процента - до «ошеломительных» по сравнению с российскими 61,7 миллиардами 778 миллиардов долларов.

«Британия провоцирует Россию в Черном море»

В то время как Россия и США отказались от обострения конфронтации, Великобритания устроила «грубую военную провокацию» против РФ в Черном море, пишет Federación de Periodistas del Perú. Это может ухудшить отношения некоторых западных правительств с Москвой.

23 июня британский эсминец Defender оказался неподалеку от Крыма, а российские корабли береговой охраны обстреляли его предупредительными зарядами. Сами британцы после этого заявили, что РФ на самом деле проводила учения. «Короче говоря, ясно, что британцы решили спровоцировать русских, и русские ответили в соответствии с установленными правилами», - отмечает издание.

«Донецк может взлеть на воздух»: на Украине предупредили о катастрофе

Глава отдела факторов производственной среды Центра общественного здоровья Минздрава Украины Анатолий Оперчук заявил, что Донецк оказался на грани катастрофы из-за обстрелов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Оперчука, Донецкий казенный завод подвергался артиллерийским обстрелам, из-за этого взрывчатка на его территории сдетонировала. На складах завода много химикатов. «В случае аварии тех химикатов будет достаточно, чтобы город Донецк взлетел на воздух», - подчеркнул он.

«Прекратите панику»: вакцины оказались эффективного против нового штамма

Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, подтвердило, что вакцины от COVID-19 очень эффективны и против особо заразного штамма «дельта». Ученые выяснили, что две дозы вакцины Moderna и Pfizer с вероятностью в 91 процент предотвращают развитие инфекции, а однократная доза - на 81 процент.