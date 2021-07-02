В России зарегистрировали 679 смертей из-за ковида за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА , 2 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованные в пятницу.

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Число вылечившихся возросло за сутки на 18 197, до 5 035 518, это максимальное значение с 19 февраля. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 785 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 969 - в Московской области, 323 - в Воронежской области, 269 - в Свердловской области, 249 - в Омской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 218, до 5 561 360. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%. В частности, за сутки было выявлено 2 488 случаев в Московской области, 1 671 - в Санкт-Петербурге, 382 - в Нижегородской области, 334 - в Воронежской области, 325 - в Республике Бурятия.

В настоящее время в России продолжают лечение 389 277 человек.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 893 против 7 597 днем ранее, до 1 372 705.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,5%.

За сутки в Москве зарегистрировали 112 смертей из-за коронавируса (против 108 днем ранее), их общее число составило 22 668, следует из сообщения штаба.