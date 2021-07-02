В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Троим норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью, вызванный вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом телекомпания NRK со ссылкой на решение Норвежской системы компенсаций ущерба здоровью пациентов (NPE).
Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В первом случае деньги выплатят семье умершей после вакцинации пациентки, которой было около 40 лет. Она скончалась еще в марте, а компенсацию получат ее родственники. Два других пациента — еще одна женщина и один мужчина в возрасте около 30 лет. Они оба живы и находятся на больничном.
«У меня было сильное кровоизлияние в мозг и тромб. Когда я лежала в больнице, мне постоянно звонили друзья и родственники: спрашивали, жива ли я», — рассказала пострадавшая.
Это первые случаи, где доказаны негативные последствия от вакцинации конкретным препаратом. Размер компенсации пострадавшим пока не определен.
Издание напоминает, что препарат AstraZeneca исключили из национальной программы вакцинации после нескольких случаев возникновения тромбов.
В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.
В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители