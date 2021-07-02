Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca

В первом случае деньги выплатят семье умершей после вакцинации пациентки, которой было около 40 лет. Она скончалась еще в марте, а компенсацию получат ее родственники. Два других пациента — еще одна женщина и один мужчина в возрасте около 30 лет. Они оба живы и находятся на больничном.