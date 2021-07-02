Назарбаев заявил о желании и невозможности уйти на покой

27 мая Назарбаев отказался
от предложения воздвигнуть памятник самому себе, несмотря на наличие названных в его честь школ и университетов. С идеей установить памятник Елбасы (лидеру нации — прим. «Ленты.ру»
) ранее выступил заместитель генсекретаря Международной организации тюркской культуры Билаль Чакыджы. Он предложил разместить монумент в казахском городе Туркестан
. «Елбасы не поддержал эту идею, так же, как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные подарки», — сказал пресс-секретарь политика Айдос Укибай
.