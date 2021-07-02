Японцы испугались слов Путина об инциденте с эсминцем Defender

Другие также увидели в публикации опасность для Японии, но вспомнили и про Курильские острова.

В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько ещё будем мы оставаться пай-мальчиками? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернём! Хотя это теперь и опасно! — считает другой читатель.