В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Команда Трампа запустила собственную соцсеть

ТК «Звезда»
1 час назад
Команда бывшего президента США Дональда Трампа 1 июля запустила новую социальную сеть под названием Gettr. Приложение может стать альтернативой социальным сетям, которыми владеют крупные компании, пишет Politico. Соцсеть запустили без излишней помпы, особо не привлекая к ней внимания, отмечает издание.
Команда Трампа запустила собственную соцсеть
Фото: flickrflickr
«Борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей», - говорится в описании платформы о ее истинной миссии.
За развитие соцсети отвечает бывший представитель 45-го президента США Джейсон Миллер. Пока не сообщается, создал ли Трамп аккаунт в новой социальной сети. Политологи не исключают, что именно с ее помощью предшественник Джо Байдена будет общаться со своими сторонниками онлайн.
В начале года главные мировые соцсети - Twitter, YouTube, Facebook и Instagram приняли решение о блокировке аккаунтов Трампа. Формальным поводом для этого послужили беспорядки в Капитолии, которые устроили его сторонники в январе.
В мире,Джейсон Миллер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители