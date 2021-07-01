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Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в кибератаках

Lenta.ruиещё 5
42 минуты назад
Спецслужбы США и Великобритании обвинили Главное разведуправление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте американского Минобороны.
США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру
Фото: ReutersReuters
С обвинениями выступили американские Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании. В документе указано, что хакеры, якобы связанные с ГРУ, совершили более сотни атак в 2019-м — 2020 годах. В основном они были нацелены на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, энергетические компании, высшие учебные заведения, медиакомпании и так далее.
Американские и британские спецслужбы подчеркнули, в основном атаки приходятся на субъекты в США и Европе. что хотя атака имеет глобальный охват, большинство ее целей находятся в Соединенных Штатах и Европе.
В адрес России неоднократно звучали обвинения в кибератаках. В частности, об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, призывавший проверить причастности Москвы к хакерским атакам на американские компании. Российская сторона каждый раз отвергала подобные обвинения. Кроме того, в ответ на заявления американских политиков в Москве напоминали о своих претензиях в адрес Вашингтона: так, первая направила американцам более 40 обращений из-за кибератак на государственные структуры и системы РФ.
В мире,Энтони Блинкен,Министерство обороны,ГРУ,АНБ,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
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