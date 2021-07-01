США и Британия обвинили ГРУ в кибератаках по всему миру

С обвинениями выступили американские Агентство национальной безопасности
, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании. В документе указано, что хакеры, якобы связанные с ГРУ
, совершили более сотни атак в 2019-м — 2020 годах. В основном они были нацелены на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, энергетические компании, высшие учебные заведения, медиакомпании и так далее.