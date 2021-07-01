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Рада приняла закон о коренных народах Украины, среди которых не значатся русские

ТАСС
1 час назад
Закон, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, о коренных народах Украины, в котором русские таковыми не значатся, окончательно принят Верховной радой. За него в четверг проголосовали 325 депутатов, что является конституционный большинством. За минуту до этого документ был утвержден в первом чтении 331 голосом.
Рада исключила русских из числа коренных народов
Фото: ТАССТАСС
"В проекте акта дается определение понятия "коренной народ Украины", согласно которому это автохтонная (коренная по происхождению - прим. ТАСС) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Согласно этому определению проектом акта предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки", - говорится в пояснительной записке к документу.
Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.
В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,Украина,
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