Посол США посетил МИД России впервые после возвращения

«Я встретился с замглавы МИДРябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу», — приводит агентство слова дипломата.
Сообщается, что встреча продлилась примерно полтора часа.
Рябков ранее рассказывал, что на встрече планируется обсуждение тех вопросов, которые ранее затрагивали на саммите президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин: речь о темах стратегической стабильности и развития двусторонних отношений.
Ранее Салливанрассказал о взаимодействии с российскими властями в эфире телеканала «Дождь». Он назвал свои отношения с высокопоставленными российскими политиками профессиональными и уважительными.
Переговоры американского и российского президентов прошли 16 июня в швейцарской Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи Путин и Байдендоговорились о возвращении послов России и США в диппредставительства в Москве и Вашингтоне. Салливан вернулся в Москву 24 июня.