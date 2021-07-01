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Посол США посетил МИД России впервые после возвращения

Lenta.ru
1 час назад
Посол США Джон Салливан впервые после возвращения в Москву посетил МИД России и провел встречу с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Об этом сообщает РИА Новости.
Посол США посетил МИД России впервые после возвращения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу», — приводит агентство слова дипломата.
Сообщается, что встреча продлилась примерно полтора часа.
Рябков ранее рассказывал, что на встрече планируется обсуждение тех вопросов, которые ранее затрагивали на саммите президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин: речь о темах стратегической стабильности и развития двусторонних отношений.
Ранее Салливан рассказал о взаимодействии с российскими властями в эфире телеканала «Дождь». Он назвал свои отношения с высокопоставленными российскими политиками профессиональными и уважительными.
Переговоры американского и российского президентов прошли 16 июня в швейцарской Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи Путин и Байден договорились о возвращении послов России и США в диппредставительства в Москве и Вашингтоне. Салливан вернулся в Москву 24 июня.
В мире,Политика,Джон Салливан,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,Соединенные Штаты,
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