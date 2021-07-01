Рост внезапной смертности в Канаде связали с глобальным потеплением

Изменение климата создает глобальные проблемы и вызовы для мировой экономики. Засуха на Тайване мешает
наладить производство полупроводниковых чипов, которые сейчас в дефиците. Потепление грозит
потерями выручки производителям шоколада, которые выращивают какао, пальмовое масло и соевые бобы в Индонезии, Малайзии, в африканских странах. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в июле засуха в Москве побьет
десятилетний рекорд. Температура будет выше средней на 0,5-1 градус по Цельсию.