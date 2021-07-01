Рост внезапной смертности в Канаде связали с глобальным потеплением

По данным местной полиции, смертность из-за беспрецедентного тепла на улице выросла на 195 процентов, по сравнению с тем же периодом в прошлые годы. За последние пять дней внезапно умерли 486 человек. Власти не отрицают, что регион был не готов к такой жаре.